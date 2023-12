TFI Aktie: Enormes Potenzial ....

Die Tfi-Aktie wird derzeit als überbewertet eingestuft, da ihr aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,65 über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Straße und Schiene" weist hingegen einen Wert von 15,16 auf. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Tfi-Aktie ist größtenteils positiv, wie durch Analysen von sozialen Plattformen festgestellt wurde. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert wurden, waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) weist die Tfi-Aktie einen Wert von 14,96 auf, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 32, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Tfi-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristigerer Basis (50-Tage-Durchschnitt) ein positives Rating erhält. Der aktuelle 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 159,33 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 179,53 CAD liegt, was einer Abweichung von +12,68 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 158,44 CAD und einer Abweichung von +13,31 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt. Somit erhält die Tfi-Aktie in Bezug auf trendfolgende Indikatoren eine insgesamt positive Bewertung.

Insgesamt wird die Tfi-Aktie aufgrund ihrer überbewerteten fundamentalen Kriterien, positiven Anlegerstimmung und positiven trendfolgenden Indikatoren als "Gut" eingestuft.