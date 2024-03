TFI Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die technische Analyse zeigt, dass die Tfi-Aktie derzeit eine gute Performance aufweist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 168,71 CAD, während der Aktienkurs bei 202,85 CAD liegt, was einer Abweichung von +20,24 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 188,75 CAD, was einer Abweichung von +7,47 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Tfi besonders positiv diskutiert, mit grünen Stimmungsbarometer-Anzeigen an 12 Tagen und keinen negativen Diskussionen. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral an insgesamt zwei Tagen. Aktuell sind die Diskussionen ebenfalls überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Tfi-Aktie als überbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,09 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 19,34 im Segment "Straße und Schiene".

Der Relative Strength Index (RSI) ordnet die Tfi-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7-Wert von 42,44 führt zu einer "Neutral"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 29,22 eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" basierend auf dem Relative Strength-Index.