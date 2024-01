TFG Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Weitere Suchergebnisse zu "CRA International":

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. Trotzdem hat sich die Stimmung für Tfg in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für Tfg führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf Tfg war die Diskussion in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Daher wird die Aktie heute mit einer "Neutral"-Einschätzung bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt für Tfg eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des längerfristigen Durchschnitts der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darunter. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating. In Summe wird Tfg auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Tfg einen Wert von 56,67, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 49 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.