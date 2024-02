TFG Aktie: Was soll das denn werden?

Die China Cultural Tourism And Agriculture wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,2 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,167 HKD um -16,5 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,19 HKD zeigt eine Abweichung von -12,11 Prozent, was ebenfalls zu der Einstufung als "Schlecht" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde die China Cultural Tourism And Agriculture von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der China Cultural Tourism And Agriculture liegt bei 33,33, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,41, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Rating für die China Cultural Tourism And Agriculture.