TFG Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. In Bezug auf die Tfg betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt gegenwärtig 47,83 Punkte, was bedeutet, dass Tfg momentan als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis wird Tfg mit einem Wert von 48,8 als "Neutral" bewertet.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so konnte in den letzten Wochen bei Tfg keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Daher wird Tfg in diesem Punkt ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Tfg in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass Tfg derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der Kurs der Aktie um -7,14 Prozent über dem GD200 verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) von 0,19 HKD bedeutet jedoch eine Abweichung von +2,63 Prozent, was Tfg in diesem Zeitraum einen "Neutral"-Wert einbringt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".