TFG Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Tfg jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für Tfg führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Bei der Betrachtung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Tfg zeigt sich, dass der RSI7 aktuell bei 59,18 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Tfg weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Zusammen ergibt sich damit ein "Neutral"-Rating für Tfg in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Tfg-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Wert von 0,21 HKD. Der letzte Schlusskurs von 0,205 HKD liegt somit auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis führt. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt jedoch einen Wert von 0,19 HKD, wodurch der letzte Schlusskurs darüber liegt und zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie führt. Somit wird die Tfg-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Tfg in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Insgesamt ergibt sich daher zum Punkt Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einschätzung.