Die TFDA genehmigt NaoTrac, den ersten autonomen neurochirurgischen Navigationsroboter von Brain Navi Biotechnology

NaoTrac, der CE-zertifizierte neurochirurgische Navigationsroboter, erhielt im Juli 2022 die Zulassung von der taiwanesischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (TFDA) und wird voraussichtlich bis Ende 2022 bei der FDA (der US-amerikanischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde) zur Zulassung eingereicht werden.Die NaoTrac-Studien am Menschen wurden am renommierten Hualien Tzu Chi Medical Center durchgeführt. Die Ergebnisse der Platzierung des External Ventricular Drain (EVD) wurden in der renommierten europäischen Zeitschrift Acta Neurochirurgica veröffentlicht. Dr. Tsung-Lang Chiu erklärte: "Die Ergebnisse dieses Berichts zeigen, dass die mittlere Zeit für die Patientenregistrierung 1423,8 Sekunden betrug. Die mittlere Zielabweichung betrug 1,68 Millimeter und die mittlere Winkelabweichung 1,99 Grad - alles innerhalb der akzeptierten Toleranz für minimale Gewebeschäden". Dr. Chiu schloss: "NaoTrac hat neben seiner hohen Präzision noch weitere Vorteile, wie die nicht-invasive, berührungslose Patientenregistrierung mit einer schnellen und genauen Methode und die präzise Navigation zum chirurgischen Ziel. Zusätzlich zu seinen vielen anderen Vorteilen ist es benutzerfreundlich."Die Technologie von NaoTrac, die Surface Mapping Auto-Registration Technology (SMART), kombiniert maschinelles Sehen, Robotik und KI, um chirurgische Eingriffe mit Echtzeit-Bildgebung und minimalinvasiven Verfahren zu optimieren. NaoTrac wird auch bei anderen Eingriffen wie der endoskopischen Gehirnchirurgie, der Zellimplantation und anderen Aufgaben zum Einsatz kommen. Brain Navi wird im Oktober an der CNS-Jahrestagung in San Francisco und der Taiwan Expo USA 2022 in Washington, D.C., teilnehmen, um NaoTrac und sein neu eingeführtes neurochirurgisches Endoskop vorzustellen.Informationen zu Brain NaviBrain Navi Biotechnology ist ein führendes taiwanesisches Unternehmen für robotergestützte Chirurgie. Wir entwerfen und entwickeln innovative Navigations- und Roboterchirurgie-Technologien für Chirurgen zur Verbesserung der chirurgischen Genauigkeit. Die exklusive Surface Mapping Auto-Registration Technology (SMART) von Brain Navi ist ein bedeutender Durchbruch in der chirurgischen Robotik, der maschinelles Sehen, Robotik und KI-Technologie kombiniert, um optimierte chirurgische Verfahren mit Echtzeit-Bildgebung und minimalinvasiven Ergebnissen zu erzielen.