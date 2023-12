TE Connectivity-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die aktuellen Diskussionen über Te Connectivity in den sozialen Medien spiegeln die Stimmungen und Einschätzungen zur Aktie wider. In den letzten Wochen haben sich vermehrt negative Meinungen zu dem Unternehmen geäußert, was auch durch die hauptsächlich negativen Themen in den Kommentaren bestätigt wird. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Schlecht" eingestuft. Zudem wurden neun Handelssignale auf dieser Ebene identifiziert, wobei 9 Signale positiv und 0 negativ sind, was insgesamt zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt. Zusammenfassend wird die Aktie von Te Connectivity daher als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Te Connectivity im letzten Jahr eine Rendite von 7,19 Prozent erzielt, was 7,12 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -4,28 Prozent, und Te Connectivity liegt aktuell sogar 11,47 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Te Connectivity bei 128,89 USD liegt, was zu einer Einstufung als "Gut" führt, da der Aktienkurs bei 141,12 USD liegt und somit einen Abstand von +9,49 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei +10,53 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung auf Basis der technischen Analyse als "Gut".

Hinsichtlich der Dividende ist zu beachten, dass Te Connectivity mit einer Dividendenrendite von 1,9 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Elektronische Geräte und Komponenten" (11546,53 %) niedriger einzustufen ist. Die Differenz beträgt 11544,62 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht" führt.

