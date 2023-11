TE Connectivity Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Te Connectivity erhält "Neutral" Bewertung von Analysten

Das Unternehmen Te Connectivity hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral", bestehend aus 1 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Te Connectivity. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 137,5 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 5,42 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Te Connectivity somit eine "Gut"-Bewertung.

Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft

Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen, dass sich in den letzten beiden Wochen insgesamt positive Meinungen rund um Te Connectivity häufen. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergeben sich somit acht Handelssignale mit einer Bewertung von "Gut" und 0 mit "Schlecht". Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut" Aktie. Zusammenfassend ist die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

Technische Analyse zeigt "Neutral" und "Gut" Bewertung

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 68,73 Punkten, was eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und liegt bei 30,17, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Te Connectivity-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die gleitenden Durchschnittskurse belaufen sich auf 128,45 USD (GD200) und 124,13 USD (GD50). Die Aktie selbst hat einen Kurs von 130,43 USD erreicht. Damit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf den GD200 und "Gut" in Bezug auf den GD50.