TE Connectivity Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Mit einer Dividendenrendite von 1,9 Prozent liegt Te Connectivity 11544,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Aus diesem Grund wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt dieses aktuell 19,46 und liegt damit 58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 46. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält Te Connectivity von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes wurde in den letzten Wochen eine negative Stimmungsveränderung bei Te Connectivity festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigt. Daher wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Te Connectivity in dieser Kategorie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend negative Meinungen zur Aktie von Te Connectivity geäußert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch zeigen weiterführende Studien und Untersuchungen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, mit insgesamt acht positiven Signalen und keinem negativen Signal. Daraus ergibt sich auf analytischer Ebene insgesamt ein "Gut"-Signal. In der Gesamtanalyse der Anleger-Stimmung wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.