TE Connectivity Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Te Connectivity-Aktie zeigt gemischte Signale in der technischen Analyse. Der aktuelle Kurs von 143,17 USD liegt 8,95 Prozent über dem GD200 (131,41 USD), was als "Gut"-Signal bewertet wird. Allerdings liegt der GD50 bei 138,27 USD, was einen Abstand von +3,54 Prozent bedeutet und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Aktienkurs jedoch als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Te Connectivity bei einem Wert von 19 liegt. Im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 45,11) ist die Aktie unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Te Connectivity-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 liegt bei 40,17 und der RSI25 bei 36, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Te Connectivity-Aktie eine Rendite von 1,78 Prozent auf, was 11347,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung als unrentables Investment im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten".