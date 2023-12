TE Connectivity Aktie: Davon kann keine Rede sein!

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Te Connectivity. Es gab keine signifikante Verschiebung zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Te Connectivity wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,19 Prozent erzielt, was 0,37 Prozent über dem Durchschnitt (6,82 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 23,4 Prozent, wobei Te Connectivity aktuell 16,21 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Te Connectivity aktuell 1, was eine negative Differenz von -11649,6 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" ergibt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Te Connectivity eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Für Te Connectivity liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Te Connectivity vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 137,5 USD. Basierend auf dem letzten Schlusskurs (135,5 USD) könnte die Aktie damit um 1,48 Prozent steigen, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Aus Analystensicht erhält die Te Connectivity-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre TE Connectivity-Analyse vom 13.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich TE Connectivity jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen TE Connectivity-Analyse.

