Lenzing, Austria (ots/PRNewswire) -Die Flaggschiff-Textilmarke TENCEL™ von Lenzing hat sich erneut mit RCGD Global zusammengetan, um Öko-Couture auf dem roten Teppich bei der Premiere von „Avatar: The Way of Water" gekonnt in Szene zu setzen. Zoe Saldaña, Henry Cavill, Suzy Amis Cameron und James Cameron repräsentierten RCGD Global auf dem roten Teppich in maßgeschneiderten Outfits aus Fasern der Marke TENCEL™ und Filamentgarn der Marke TENCEL™ LUXE. Sie folgten damit dem neu eingeführten nachhaltigen Styleguide der Organisation.„TENCEL™ blickt auf eine langjährige Partnerschaft mit RCGD Global zurück, um Öko-Couture bei der Oscar-Verleihung zu präsentieren. Wir sind stolz darauf, die Zusammenarbeit auf weitere Premieren auszuweiten und die Verwendung nachhaltiger Materialien für Luxusmode und darüber hinaus weiter zu fördern. Events auf dem roten Teppich erreichen nicht nur ein breiteres Publikum, sondern bieten auch eine herausragende Plattform, um zu zeigen, dass Mode nachhaltig sein kann. Indem wir mit gutem Beispiel vorangehen, können wir gemeinsam die Mode- und Textilindustrie in eine nachhaltigere und kreislauforientierte Zukunft führen", so Harold Weghorst, Global Vice President Marketing und Branding der Lenzing AG.„Wir freuen uns, im Rahmen dieses weiteren bedeutenden Anlasses für RCGD Global erneut mit TENCEL™ zu arbeiten. Avatar 2 ist ein Film, der uns sehr am Herzen liegt und der eine eminent wichtige nachhaltige Botschaft vermittelt. Für unser erstes Event auf dem roten Teppich außerhalb der Oscar-Verleihung wollten wir innovative Stoffe ins Rampenlicht rücken und umweltbewusste Mode in einer Weise präsentieren, die das Kernthema des Films widerspiegelt", erklärt Samata Pattinson, CEO von RCGD Global.In Los Angeles schritt Hauptdarstellerin Zoe Saldaña zur Unterstützung der Nachhaltigkeitskampagne von RCGD Global und TENCEL™ mit einer schwarzen Clutch-Handtasche von Tyler Ellis (https://tylerellis.com/) über den roten Teppich, die mit einem Stoff aus biologisch abbaubaren Fasern der Marke TENCEL™ gefüttert war. Das Futter der Handtasche war in einem Blauton gehalten, der auf Avatar anspielt. Der britische Schauspieler Henry Cavill trug ein zweireihiges Sakko mit spitzem Aufschlag und geraden Taschen, betonter Taillierung und hohem Armausschnitt, das von Huntsman (https://www.huntsmansavilerow.com/) aus Lyocellfasern der Marke TENCEL™ entworfen wurde.In London trug James Cameron einen wunderschönen, zeitlosen Smoking von Huntsman in Schwarz, der aus Lyocellfasern der Marke TENCEL™ hergestellt wurde. Seine Frau Suzy Amis Cameron glänzte in einem ethisch und ökologisch verantwortungsbewussten, maßgeschneiderten Kleid von Vivienne Westwood (https://www.viviennewestwood.com/), das aus einem luxuriösen marineblauen Stoff mit Lyocellfasern der Marke TENCEL™ gefertigt wurde. Das Kleid besticht durch ein gerafftes Korsett und eine elegante Schleppe.RCGD Global und TENCEL™ setzen ihre Partnerschaft fort, um elegante Kleidung für besondere Anlässe zu präsentieren, die aus zellulosebasierten pflanzlichen oder recycelten Materialien hergestellt wird, um die Kreislaufwirtschaft in der Mode voranzutreiben. Um als umweltfreundliches Kleidungsstück von RCGD Global infrage zu kommen, muss jedes Teil aus nachhaltigen Materialien gefertigt werden – einschließlich organischer, recycelter oder umfunktionierter Fasern. Lyocellfasern der Marke TENCEL™ sowie Filamentgarn der Marke TENCEL™ LUXE werden aus Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und sind vollständig biologisch abbaubar und kompostierbar. Die Materialien werden außerdem in einem preisgekrönten geschlossenen Herstellungsprozess produziert, der die Ressourceneffizienz maximiert und die Umweltbelastung sehr gering hält. Neben ihrem starken Nachhaltigkeitsprofil sind Lyocellfasern der Marke TENCEL™ bekannt für ihren luxuriösen Glanz, ihre natürliche Weichheit und ihre Atmungsaktivität, die den sie tragenden Personen langanhaltenden Tragekomfort bieten. Lyocell-Filamentgarn der Marke TENCEL™ LUXE stellt eine neue pflanzliche Alternative zu Seide dar, ist äußerst vielseitig und kann zu einem glatten, leichten Stoff mit elegantem Faltenwurf und einer äußerst schmeichelhaften Silhouette gewebt werden.Foto-Download: Fotos können hier heruntergeladen werden (https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/pinaccess.do?pinCode=M1yQXDRt7IQG).View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tencel-und-rcgd-global-bringen-oko-couture-bei-den-us--und-uk-premieren-von-avatar-the-way-of-water-auf-den-roten-teppich-301708009.html