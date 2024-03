TELUS International Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die Aktie der Telus Cda wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen bewertet, wobei 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vergeben wurden. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral". Im letzten Monat gab es jedoch 0 Gut, 1 Neutral- und 0 Schlecht-Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral" kennzeichnet. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 10 CAD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 12,37 CAD eine erwartete Kursentwicklung von -19,16 Prozent bedeutet, was als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit die Einschätzung "Neutral" basierend auf der Bewertung von Analysten.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes kann man über einen längeren Zeitraum hinweg eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung feststellen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnittskurs bei 13,06 CAD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 12,37 CAD einen Abstand von -5,28 Prozent aufweist, was als "Schlecht" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 12,63 CAD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der technischen Analyse.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Anlegerstimmung bezogen auf die Aktie von Telus Cda als "Gut" angemessen bewertet wird, basierend auf einer vermehrten positiven Meinung in den letzten Wochen.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung der Telus Cda-Aktie, basierend auf den Bewertungen von Analysten, dem Sentiment und der technischen Analyse, sowie der Anlegerstimmung.