TELUS International Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Anleger: Die Einschätzung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Die Analysten haben Telus Cda auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den vergangenen Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen bezüglich Telus Cda aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral", was darauf hindeutet, dass die Stimmung neutral ist.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Telus Cda derzeit bei 15,84 CAD. Da der Aktienkurs selbst bei 11,13 CAD aus dem Handel ging, ergibt sich ein Abstand von -29,73 Prozent, was die Einstufung "Schlecht" zur Folge hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 10,01 CAD, was einer Differenz von +11,19 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen bei Telus Cda keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu besonders negativen Themen war erkennbar. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Zusammenfassend erhält Telus Cda für diese Stufe daher ein "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Telus Cda beträgt aktuell 45,26 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 34,81 im neutralen Bereich. Telus Cda wird somit insgesamt mit "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.