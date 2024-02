TELUS International Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Canon Inc.":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 12 Tagen eine positive Stimmung, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt zwei Tagen herrschte eine weitgehend neutrale Einstellung der Anleger. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch vermehrt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Telus Cda diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie positiv mit einem "Gut" im Anleger-Sentiment.

Die langfristige Meinung der Analysten zur Telus Cda-Aktie ist neutral. Es liegen insgesamt folgende Bewertungen vor: 0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Aktuelle Berichte der Analysten führen zu einer ähnlichen Beurteilung - insgesamt wird das Rating für das Telus Cda-Wertpapier aus dem letzten Monat als neutral eingestuft (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 10 CAD, was einer potenziellen Performance von -28,47 Prozent entspricht, da der derzeitige Kurs bei 13,98 CAD liegt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Telus Cda in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Telus Cda derzeit als neutral eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 13,73 CAD, während der Aktienkurs (13,98 CAD) um +1,82 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Die Analyse der vergangenen 50 Tage ergibt einen gleitenden Durchschnittskurs (GD50) von 11,55 CAD, was einer Abweichung von +21,04 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet.