TELUS International Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er basiert auf der Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Für die Telus Cda-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 50, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Jedoch zeigt der RSI der letzten 25 Handelstage, dass die Aktie auf längere Sicht überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die Analyse der RSI ergibt somit insgesamt eine schlechte Bewertung für die Telus Cda-Aktie. Die Analysteneinschätzungen für die Aktie zeigen eine neutrale Langzeitbewertung, basierend auf den Einstufungen von Research-Analysten aus den vergangenen zwölf Monaten. Das Kursziel für die Aktie liegt im Durchschnitt bei 10 CAD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -11,35 Prozent führt und somit auch zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine neutrale Gesamteinschätzung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen und Einschätzungen zur Telus Cda-Aktie. Während in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, dominierten in den letzten Tagen eher negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung des Unternehmens führt.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren ergibt ebenfalls eine schlechte Bewertung für die Telus Cda-Aktie. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt zeigen Abweichungen nach unten, was auf einen Abwärtstrend hindeutet.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Telus Cda-Aktie basierend auf dem RSI, den Analysteneinschätzungen, den Diskussionen in den sozialen Medien und der technischen Analyse.