TELUS International Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die Telus Cda-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 16,73 CAD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 11,2 CAD, was einem Unterschied von -33,05 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 9,66 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Analysen als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Wertung führt. Insgesamt ergibt sich daher in diesem Punkt eine "Gut"-Einstufung für Telus Cda.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings wurden auch 9 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Telus Cda derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 18,75 als überverkauft gilt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 30, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für die RSI eine "Gut"-Einstufung.