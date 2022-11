TELEKOM-FÜHRUNGSKRÄFTE VERSAMMELN SICH AUF DER WEMEET EUROPE UND SCHLIEẞEN DIE GLOBALE WEMEET-KONFERENZREIHE VON MOBILEUM FÜR 2022 AB

Finanztrends Video zu Sky Deutschland



mehr >

Cupertino, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Zweitägige Konferenz zu den Themen 5G Enablement und Monetarisierung, Cloud-Umstellung, Cybersicherheit und mehr mit globalen TelekommunikationsführernMobileum Inc. (https://www.mobileum.com/) („Mobileum"), der weltweit führende Anbieter von Telekommunikationsanalyselösungen, hat kürzlich seine WeMeet Europe Konferenz in Porto, Portugal, abgeschlossen. WeMeet ist eine globale Konferenzreihe, die jährlich von Mobileum veranstaltet wird und auf der führende Vertreter der Branche zusammenkommen, um Themen und Möglichkeiten an der Schnittstelle von Telekommunikation und Technologie zu erkunden. WeMeet Europe war die letzte Konferenz der Serie 2022, nach WeMeet Americas in Miami und WeMeet Asia in Bangkok.An der zweitägigen Veranstaltung von Mobileum nahmen Redner und Teilnehmer von führenden europäischen Telekommunikationsunternehmen und innovativen Marken wie Microsoft, Sky, Audi, Dish und GSMA teil, der globalen Branchenorganisation, die das mobile Ökosystem vereint. Die Teilnehmer boten Präsentationen und Produktvorführungen an und beteiligten sich an Podiumsdiskussionen und Networking.Das Thema des WeMeet Europe lautete „Quantum Connections," und umfasste Themen an der Spitze der Konnektivität:- Cloud-Umstellung und digitale Transformation- Schutz vor Cyberbedrohungen in sich schnell entwickelnden geopolitischen Umgebungen- Service- und Netzwerksicherheit für die wachsende Netzwerkkomplexität- 5G Enablement und Monetarisierung- Den Weg für private Netzwerke ebnenMobileum arbeitet mit 35 von 36 globalen Tier-1-Netzbetreibern und 70 % der Tier-2-Telekommunikationsunternehmen in über 190 Ländern zusammen, darunter Blue-Chip-Kunden wie MTN, Orange, T-Mobile und Verizon. Seine Active Intelligence PlatformTM (https://www.mobileum.com/products/platform) ist eine Lösung aus einer Hand für die Big-Data-Anforderungen von Kommunikationsdienstleistern (CSP). Mit Active Intelligence können CSP fundierte, datengestützte Entscheidungen treffen, die zu einer verbesserten Kundenbindung, optimierten Infrastrukturausgaben und einer beschleunigten digitalen Transformation und Geschäftsentwicklung führen.„Netzwerke der nächsten Generation erfordern die Zusammenarbeit des gesamten vernetzten Ökosystems. Die WeMeet-Konferenzen ermöglichen, mit Peers aus der Branche zu lernen und gemeinsam die größten Herausforderungen und Chancen zu bewältigen, die sich aus den laufenden Fortschritten in der Telekommunikationstechnologie ergeben", sagte Bobby Srinivasan, CEO von Mobileum. „Wir sind unseren europäischen Kollegen/Kolleginnen und Kunden dankbar, dass sie diesen Geist der kollaborativen Innovation in WeMeet Europe einbringen."Zu den vielen Programmhöhepunkten gehörten:- Eine Live-Vorführung der Active Intelligence PlatformTM, die die Echtzeit-Überwachung von Daten aus mehreren Quellen und in verschiedenen Formaten zeigt, mit einer umsetzbaren Geschäftslogik zur Verwaltung des Datenverkehrs, zur Risikominderung und zum Schutz von Netzwerken.- Eine Präsentation der GSMA über ihr eBusiness Network, ein kommerzielles, branchenweites Blockchain-Netzwerk, das von Mobileum unterstützt wird und Mobilfunkbetreibern eine einzige Schnittstelle für eine automatisierte, transparente und effiziente Roaming-Abwicklung bietet.- Mehrere Diskussionen über Probleme und Chancen im Zusammenhang mit der 5G-Einführung, mit Schwerpunkt auf der Überwindung der 2G/3G-Abschaltung, der Netzsicherheit und der nachhaltigen Monetarisierung.„Wir sind stolz darauf, Dienste und Lösungen anbieten zu können, denen führende Telekommunikationsbetreiber und andere Innovatoren im vernetzten Ökosystem vertrauen – sowohl in Europa als auch weltweit", sagte Bernardo Lucas, Mobileum Chief Marketing und Strategy Officer. „Mit unserer globalen Reichweite und unseren Active Intelligence-Fähigkeiten ist Mobileum einzigartig positioniert, um Effizienzsteigerungen zu erzielen und neue Chancen in der Wertschöpfungskette der Telekommunikation zu identifizieren. WeMeet veranschaulicht die vielen Möglichkeiten, wie die Dateneinblicke und verwertbaren Analysen von Mobileum die Netzwerke, die die Grundlage der digitalen Zukunft bilden, unterstützen werden."Informationen zu Mobileum Inc.Mobileum ist ein führender Anbieter von Telekommunikationsanalyselösungen für Roaming, Kernnetz, Sicherheit, Risikomanagement, nationale und internationale Konnektivitätstests und Kundeninformationen. Mehr als 1.000 Kunden vertrauen auf die Active-Intelligence-Plattform, die fortschrittliche Analyselösungen bietet und es den Kunden ermöglicht, tiefgreifende Netzwerk- und Betriebsinformationen mit Echtzeitmaßnahmen zu verbinden, die den Umsatz steigern, die Kundenerfahrung verbessern und die Kosten senken. Mobileum hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und verfügt über Geschäftsstellen in Australien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Deutschland, Griechenland, Indien, Indonesien, Portugal, Singapur und im Vereinigten Königreich.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mobileum.com/ und folgen Sie @MobileumInc auf Twitter.Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1431792/Mobileum_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/telekom-fuhrungskrafte-versammeln-sich-auf-der-wemeet-europe-und-schlieWen-die-globale-wemeet-konferenzreihe-von-mobileum-fur-2022-ab-301674515.htmlPressekontakt:Brian Communications,Zack Rearick: zrearick@briancom.com,Mob. +1 (724) 594-3824 / Medien und Unternehmenskommunikation - Mobileum,Sandra Almeida: sandra.almeida@mobileum.com,Mob. +351 939650229Original-Content von: Mobileum, übermittelt durch news aktuell