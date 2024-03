TEE Land Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die technische Analyse von Amcorp Global zeigt, dass sich das Unternehmen in einem neutralen Trend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,12 SGD, und der letzte Schlusskurs liegt mit einer Abweichung von +2,5 Prozent auf ähnlichem Niveau. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,12 SGD zeigt eine ähnliche Abweichung von +2,5 Prozent. Basierend auf diesen Werten erhält Amcorp Global ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage liegt bei 33 und 44,83, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch in Bezug auf den RSI ein "Neutral"-Rating vergeben.

In den sozialen Medien konnte keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Das Anleger-Sentiment war in den letzten Tagen ebenfalls neutral, wobei überwiegend neutrale Diskussionen geführt wurden. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass Amcorp Global derzeit auf der neutralen Seite liegt.