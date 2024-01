TECO Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Teco 2030 Asa derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 6,53 NOK, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (2,86 NOK) um -56,2 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 4,71 NOK zeigt eine Abweichung von -39,28 Prozent, was ebenfalls zu der Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien spiegelt eine überwiegend negative Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Teco 2030 Asa wider. In den letzten Tagen gab es drei positive und sieben negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Stimmungslage in den sozialen Medien hat sich in den vergangenen vier Wochen verschlechtert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung. Insgesamt erhält die Teco 2030 Asa daher auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Teco 2030 Asa derzeit als überkauft eingestuft wird, was auch zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt spiegeln die verschiedenen Analysen eine negative Bewertung der Teco 2030 Asa wider und weisen auf eine schlechte Performance hin.