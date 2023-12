TECO Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Teco 2030 Asa heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 60,64 Punkten, was darauf hinweist, dass Teco 2030 Asa weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,78, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung für Teco 2030 Asa hinweist. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionen rund um Teco 2030 Asa auf sozialen Medien deuten auf eine überwiegend positive Anlegerstimmung hin. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Äußerungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Teco 2030 Asa bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Teco 2030 Asa zeigt eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Bezogen auf das langfristige Stimmungsbild erhält die Aktie von Teco 2030 Asa somit die Note "Gut".

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass Teco 2030 Asa derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen Abweichungen und weisen darauf hin, dass die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht"-Wert eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Schlecht".