TECO Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Teco 2030 Asa-Aktie zeigt, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 95,83 liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 58, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Teco 2030 Asa-Aktie daher eine Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Teco 2030 Asa veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Aus technischer Sicht erhält die Teco 2030 Asa-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 4,3 NOK lag, was einen Unterschied von -37,86 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage darstellt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 5,2 NOK und einem Unterschied von -17,31 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Wochen eingetrübt ist. Auch die Intensität der Diskussionen über die Teco 2030 Asa-Aktie hat abgenommen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Teco 2030 Asa-Aktie demnach eine negative Bewertung sowohl im Hinblick auf den RSI, das Anleger-Sentiment, als auch aus technischer und sentimentaler Sicht.