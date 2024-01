TECO Aktie: Viel Lärm um nichts!

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Teco 2030 Asa liegt bei 69,19, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, zeigt mit 63,64 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend getrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat jedoch zugenommen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Teco 2030 Asa-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, aber es gab auch verstärkt negative Diskussionen über das Unternehmen. Dadurch wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 6,56 NOK. Der letzte Schlusskurs lag bei 3,44 NOK, was einem Unterschied von -47,56 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (4,76 NOK) liegt mit dem letzten Schlusskurs (-27,73 Prozent) unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Teco 2030 Asa-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.