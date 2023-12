TECO Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die Diskussionen über Teco 2030 Asa in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen wurden hauptsächlich positive Meinungen geäußert, was zu dem Befund führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Aktie von Teco 2030 Asa wird somit von der Redaktion als angemessen bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein Signal der technischen Analyse, das die Kursbewegungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ betrachtet wird. Der RSI der Teco 2030 Asa liegt bei 95,83, was zu der Einstufung "Schlecht" führt. Der RSI25, der die Kursbewegungen über 25 Tage betrachtet, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt fällt die Gesamteinschätzung somit auf "Schlecht".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung. Der GD200 des Wertes liegt bei 6,92 NOK, während der Aktienkurs bei 4,3 NOK liegt, was einer Abweichung von -37,86 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 5,2 NOK, was einer Abweichung von -17,31 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.