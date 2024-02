TECO Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

In den letzten Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über die Aktie von Teco 2030 Asa diskutiert. An zehn Tagen überwog die positive Kommunikation, während an vier Tagen die Stimmung negativer war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind vor allem positive Themen im Fokus der Anleger. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Analyse von starken positiven oder negativen Ausschlägen in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, die Stimmung präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Teco 2030 Asa jedoch deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch nicht außergewöhnlich, weshalb Teco 2030 Asa eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Basis mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Teco 2030 Asa aktuell -8,87 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -35,07 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, bewegt sich bei 51, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".