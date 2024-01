TECO Aktie: In Lauerstellung

In den letzten Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Teco 2030 Asa in den sozialen Medien festgestellt werden. Aus diesem Grund wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Teco 2030 Asa daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Teco 2030 Asa diskutiert, wobei positive Themen an sieben Tagen im Vordergrund standen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Teco 2030 Asa mit 4,37 NOK 36,3 Prozent unter dem GD200 (6,86 NOK) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 5,1 NOK auf, was einen Abstand von -14,31 Prozent bedeutet und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Teco 2030 Asa-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Teco 2030 Asa als Neutral-Titel eingestuft wird. Sowohl der RSI7 (60,64) als auch der RSI25 (57,78) führen zu einer "Neutral"-Empfehlung für die Aktie. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.