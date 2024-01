TECO Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" und ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet. Der RSI der Teco 2030 Asa liegt bei 77,12, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 64,82 und wird als "neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation können starke positive oder negative Ausschläge zeigen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Teco 2030 Asa jedoch deutlich eingetrübt, was zu einer "schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch dies führt zu einer "schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer "gut"-Bewertung führt. In den letzten Tagen hat sich der Meinungsmarkt jedoch weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Teco 2030 Asa beschäftigt.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Teco 2030 Asa-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "schlecht"-Rating versehen.

Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "schlecht" für die Teco 2030 Asa-Aktie.