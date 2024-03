TECO Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Teco 2030 Asa-Aktie zeigt einen Wert von 54 für die letzten 7 Tage an. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der einen Wert von 61,16 aufweist. Auch hier zeigt sich, dass die Teco 2030 Asa-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt für die Teco 2030 Asa-Aktie auf längerfristiger Basis bei 5,34 NOK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,1 NOK liegt, was eine Abweichung von -60,67 Prozent darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 2,93 NOK über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Teco 2030 Asa-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren also ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Teco 2030 Asa für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit positiven Themen, die an sechs Tagen dominierten, und negativen Themen, die an nur zwei Tagen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.