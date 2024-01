TECO Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die Teco 2030 Asa wird auf Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 6,78 NOK, während der Kurs der Aktie bei 4,6 NOK liegt und somit um -32,15 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 5,03 NOK lässt die Aktie mit einer Abweichung von -8,55 Prozent als "Schlecht"-Wert erscheinen. Insgesamt ergibt sich also das Rating "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Teco 2030 Asa-Aktie liegt bei 39, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (54,39) führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt erhält die Aktie also nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Teco 2030 Asa diskutiert. Die Anleger haben sich vor allem für positive Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die Untersuchung der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Teco 2030 Asa in den vergangenen Wochen deutlich besser geworden ist. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet wird.