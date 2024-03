TECO Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein bestimmter Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Teco 2030 Asa liegt der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis vor. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 100 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Gleiches gilt für den 25-Tage-RSI, der einen Wert von 76,77 aufweist, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Teco 2030 Asa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,64 NOK. Der letzte Schlusskurs von 2,22 NOK weicht somit um -60,64 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (3,42 NOK) liegt unter dem gleitenden Durchschnitt (-35,09 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Teco 2030 Asa-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Aktivität im Netz normal war und sich die Rate der Stimmungsänderung kaum verändert hat. Daher erhält Teco 2030 Asa in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral".

Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger-Stimmung in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv war, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Teco 2030 Asa basierend auf den genannten Faktoren.