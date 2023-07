TECO 2030-Aktie: Zeigt sich jetzt der Durchbruch?

Die Aktie von TECO 2030 scheint oft auf einer Welle des Mangels an Aufmerksamkeit der Börseninvestoren zu schwimmen. Das zeigte sich mehrmals im Verlauf dieses Jahres. In dieser Woche sorgte eine Pressemitteilung des Unternehmens für Aufruhr. Darin heißt es, dass TECO aktuell an der ersten Gigafactory zur Herstellung von sogenannten PEM Fuel Cell Stacks auf Basis von Wasserstoff arbeitet.

Bereits in diesem Jahr soll die Produktion starten und bis zum Jahr 2024 eine Kapazität von 120 Megawatt erreichen sollen. Für das nachfolgende Jahr wird ein Zielwert von 400 Megawatt angestrebt und bis zum Jahr 2030 sind beeindruckende 1,60 Gigawatt geplant. Es geht also stetig und mit einem beachtlichen Tempo voran.

Ein Anstieg bei der TECO 2030-Aktie

Am Freitag bedankten sich Investoren für diese positive Nachricht mit bemerkenswerten...