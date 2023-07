TECLA erweitert Finanzberatungsdienstleistungen auf in Norwegen ansässige Personen

ÅRNES, Norwegen (ots/PRNewswire) -In der heutigen Zeit, in der die Inflation steigt und eine große wirtschaftliche Unsicherheit herrscht, wird die Verwaltung Ihrer Finanzen immer wichtiger. Glücklicherweise hat das Finanzberatungsunternehmen TECLA (https://www.tecla.no/de/) kürzlich gute Nachrichten verkündet. Das Unternehmen hat sein Dienstleistungsangebot auf Personen, die in Norwegen oder in norwegischen Unternehmen arbeiten, unabhängig von ihrem Herkunftsland ausgeweitet. Zu den Dienstleistungen, die jetzt angeboten werden, gehört die Unterstützung beim Bezug von Steuerrückzahlungen, Kindergeld, Krankengeld, Rentenzuteilungen und mehr.„Es reicht nicht aus, die Dienstleistungen zu erbringen, die unsere Kunden heute benötigen, wir denken immer daran, wie wir ihnen morgen helfen können", so Lars Herman Lindkjølen, Vorsitzender von TECLA. „Wir kennen das norwegische Steuerwesen in- und auswendig und sind bei jeder Änderung der Politik auf dem Laufenden. Wenn man das mit unserem mehrsprachigen Expertenteam kombiniert, werden Sie nachvollziehen können, warum wir in der Lage sind, einen hohen Dienstleistungsstandard zu gewährleisten, wenn es um Arbeitnehmerrechte und -leistungen geht. Wir sehen jeden Kunden als einzigartig und bemühen uns daher, maßgeschneiderte Dienstleistungen anzubieten."Das Komplettpaket für den Arbeitnehmer von heuteDie Dienstleistungen von TECLA beschränken sich jedoch nicht nur auf finanzielle Leistungen. Das Unternehmen hilft nun auch bei anderen bürokratischen Abläufen, wie der Eröffnung eines Bankkontos in Norwegen, der Registrierung einer europäischen Krankenversicherungskarte („helfo"), der Anmeldung eines ausländischen Fahrzeugs bei den nationalen Behörden und vielem mehr. Eine vollständige Liste der von TECLA angebotenen Dienstleistungen (https://www.tecla.no/de/privatpersonen/) finden Sie auf der Website des Unternehmens.„Für uns gibt es nichts Befriedigenderes, als wenn wir einen Dankesanruf oder -brief von einem unserer Kunden erhalten", fügte Lindkjølen hinzu, „und ich kann Ihnen versichern, dass wir viele davon erhalten, was unsere Fähigkeiten bezeugt. Wenn auch Sie Hilfe mit dem norwegischen System benötigen, zögern Sie nicht. Vereinbaren Sie ein kostenloses Einführungsgespräch mit uns, und dann sehen wir weiter."Informationen zu TECLATECLA hat seinen Sitz in Norwegen und bietet europäischen Bürgern, die in Norwegen arbeiten, eine breite Palette von Dienstleistungen an – sowohl für Privatkunden als auch für Unternehmen. TECLA ist seit 2010 in Norwegen tätig, begann als kleines Unternehmen und entwickelte sich schnell zu dem wohl etablierten Unternehmen, das es heute ist.https://www.tecla.no/de/View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/tecla-erweitert-finanzberatungsdienstleistungen-auf-in-norwegen-ansassige-personen-301869763.htmlPressekontakt:Lars Herman Lindkjølen; Vorsitzender von TECLA; E-Mail: info@tecla.no; Telefon: +47 22 12 33 00Original-Content von: TECLA, übermittelt durch news aktuell