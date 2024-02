TEAM Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Team war in den letzten Tagen neutral, ohne deutliche positive oder negative Ausschläge. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Auch die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Team derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 37,64 GBP, während der Kurs der Aktie bei 31,5 GBP liegt, was einer Abweichung von -16,31 Prozent entspricht. Auch der GD50 beträgt 34,76 GBP, was einer Abweichung von -9,38 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in den Diskussionen über Team. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine überkaufte Situation mit einem Wert von 100 und 78 für die Zeiträume von 7 und 25 Tagen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Einschätzung für die Aktie der Team aufgrund der neutralen Stimmungslage, der technischen Analyse und dem überkauften RSI.