TEAM Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

In den vergangenen zwei Wochen wurde das Team von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet und festgestellt, dass vor allem neutrale Themen diskutiert wurden. Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, blieb unverändert. Daher wird auch in diesem Punkt eine neutrale Bewertung vorgenommen.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,315 GBP 99,13 Prozent unter dem GD200 (36,14 GBP) liegt, was ein schlechtes Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 28,91 GBP, was ebenfalls ein negatives Signal darstellt. Zusammenfassend erhält die Team-Aktie auf dieser Grundlage eine schlechte Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Team aktuell überkauft ist, mit einem Wert von 100 für den RSI7 und einem Wert von 96 für den RSI25. Diese Werte deuten darauf hin, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer insgesamt schlechten Einstufung führt.