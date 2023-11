TEAM Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die technische Analyse ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie. Ein wichtiger Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der genutzt wird, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Team-Aktie über die letzten 200 Handelstage, der aktuell bei 36,75 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 36 GBP weist eine Abweichung von -2,04 Prozent auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso zeigt sich eine ähnliche Bewertung auf Basis der letzten 50 Handelstage, wo der gleitende Durchschnitt bei 36,5 GBP liegt und der letzte Schlusskurs nur eine Abweichung von -1,37 Prozent aufweist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt keine bedeutende Veränderung, wodurch die Team-Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein weiteres Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um den Titel wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer erneuten "Neutral"-Bewertung führt.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Team-Aktie liegt bei 50, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Betrachtet man jedoch den RSI der letzten 25 Handelstage, wird die Aktie als überkauft eingestuft und erhält somit ein "Schlecht"-Rating.

Zusammenfassend lässt die Analyse der technischen Indikatoren darauf schließen, dass die Team-Aktie aktuell mit einem "Neutral"-Rating angemessen bewertet ist, sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch auf die kurz- und langfristigen technischen Indikatoren.