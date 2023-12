TEAM Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes im Netz ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung einer Aktie. In Bezug auf die Aktie von Team ergibt sich in den vergangenen Monaten folgendes Bild: Die Diskussionsintensität im Netz zeigt die übliche Aktivität, weshalb die Einschätzung für diesen Faktor "Neutral" lautet. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für Team.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls eher neutral. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was dazu führt, dass die Gesamteinschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung "Gut" ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) und der RSI25 bei einem Niveau von 50 ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führen. Der aktuelle Kurs der Team-Aktie liegt mit -1,21 Prozent Entfernung vom GD200 bei 36 GBP, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Auch der GD50 zeigt einen Kurs von 36 GBP, was zu der Einschätzung eines "Neutral"-Signals führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gesamteinschätzung für die Team-Aktie aufgrund der verschiedenen Faktoren wie Sentiment, Anleger-Stimmung und technischer Analyse auf "Neutral" lautet.