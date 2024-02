TEAC, ist immer für eine Überraschung gut!

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. In letzter Zeit stand die Aktie von Teac besonders im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt vor allem mit den positiven Themen rund um Teac, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Teac-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Teac-Aktie beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 54,55 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Dies führt insgesamt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Teac ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Basis.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Teac-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 109,26 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 97 JPY deutlich darunter liegt (-11,22 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich jedoch ein ähnlicher Wert (96,8 JPY), und somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis.

Insgesamt wird die Teac-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen, basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem Relative Strength-Index, der Diskussionsintensität und der technischen Analyse.