TEAC Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Teac-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Teac-Aktie ergibt sich ein Wert von 66,67 für den RSI7 und 64,29 für den RSI25, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Teac-Aktie überwiegend positiv sind. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Teac in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse der Teac-Aktie ergibt eine "Schlecht"-Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, was auf eine negative Entwicklung hindeutet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt weist eine Abweichung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine gemischte Bewertung für die Teac-Aktie, die als Neutral-Titel mit positiven Stimmungen, aber negativer charttechnischer Entwicklung eingestuft werden kann.