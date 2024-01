TEAC Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit Auskunft über überkaufte oder unterkaufte Titel gibt. Für die Teac-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 31, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 55,26 weder überkauft noch -verkauft, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Teac auf Basis der RSI-Bewertung.

In den letzten zwei Wochen wurde Teac von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz rund um die Teac-Aktie gab. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Teac aktuell bei 111,63 JPY verläuft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Abstand zum Aktienkurs von 98 JPY beträgt -12,21 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 99,48 JPY, was einer Differenz von -1,49 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich also auch auf Basis der technischen Analyse eine "Neutral"-Bewertung für Teac.

