TEAC Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Teac-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben und 25 Tage und ordnet diesen Werten eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für Teac liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 54,55 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um Teac durchschnittlich ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt, dass die Aktie mit einem Wert von 109,26 JPY schlecht bewertet wird. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt sich vor allem mit den positiven Themen rund um Teac beschäftigt hat. Dadurch ergibt sich eine insgesamt positive Bewertung des Anleger-Sentiments.