TEAC Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Einschätzung der Aktienkurse basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Eine Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung rund um Teac neutral ist, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Teac liegt bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auf der anderen Seite liegt der 25-Tage-RSI bei 60, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Somit erhält Teac in Bezug auf den RSI die Gesamtbewertung "Schlecht".

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Teac kaum Änderungen aufweisen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" in Bezug auf Sentiment und Buzz.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Teac-Aktie derzeit negativ ist, da der Kurs um -14,39 Prozent über dem GD200 und um -6,93 Prozent über dem GD50 liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in der technischen Analyse.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Teac unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren insgesamt als "Neutral" bis "Schlecht" eingestuft wird.