TEAC Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Teac-JPY-Aktie derzeit bei 111,94 JPY liegt, während der tatsächliche Kurs bei 94 JPY liegt. Dies ergibt eine Distanz von -16,03 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 100,22 JPY, was einem Abstand von -6,21 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für Teac liegt bei 60, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der die Bewegungen über 25 Tage hinweg betrachtet, liegt bei 64 und wird als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Teac überwiegend positiv sind, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen sich keine wesentlichen Veränderungen in den letzten Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Teac-Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.