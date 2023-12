TDSE Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Stimmung der Anleger bei Tdse in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt positiv, wie aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen hervorgeht. Dieser Bewertungsfaktor ergibt insgesamt die Einschätzung "Gut". In Bezug auf die technische Analyse ist die Tdse derzeit als "Schlecht" einzustufen. Der GD200 des Wertes liegt bei 2355,16 JPY, während der Aktienkurs bei 1854 JPY um -21,28 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage ergibt mit 2042,52 JPY eine Abweichung von -9,23 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Der Relative Strength-Index weist die Tdse-Aktie als Neutral-Titel aus, wobei der RSI7 bei 95,24 und der RSI25 bei 66,8 liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators. In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung der Tdse-Aktie.