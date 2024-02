TDSE Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Tdse betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50,36 Punkte, was darauf hindeutet, dass Tdse weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,25, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich Tdse über einen längeren Zeitraum beobachten. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer weiteren Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs von Tdse 2255,89 JPY, während der aktuelle Kurs bei 1945 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -13,78 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist hingegen einen Abstand von -0,09 Prozent auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral" für Tdse.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen als neutral bewertet. Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit für Tdse eine "Neutral"-Einstufung in allen analysierten Punkten.