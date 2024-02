TDK Aktie: Das ist beeindruckend!

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,72 liegt die Aktie von Tdk unter dem Branchendurchschnitt von 33,13 (7 Prozent). Das deutet darauf hin, dass die Aktie zu diesem Zeitpunkt unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine deutliche negative Stimmungsänderung bei Tdk festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen hat. Infolgedessen wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Tdk in diesem Bereich daher ein "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Tdk-Aktie (7779 JPY) deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (5899,63 JPY) liegt, mit einer Abweichung von +31,86 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Basis. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (7101,88 JPY) über dem gleitenden Durchschnitt (+9,53 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Tdk-Aktie somit auf Grundlage der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Abschließend wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 für Tdk zeigen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält das Tdk-Wertpapier auf Grundlage der verschiedenen Bewertungskriterien eine gemischte Bewertung, wobei fundamentale Aspekte als positiv und das Sentiment als negativ bewertet werden.