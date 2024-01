TDK Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "TDK":

Der Aktienkurs von Tdk hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 58,75 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") eine Überrendite von 39,8 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 22,68 Prozent, aber Tdk liegt aktuell 36,07 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Tdk-Aktie bei 5535,83 JPY lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 7068 JPY, was einer Abweichung von +27,68 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (6487,16 JPY) liegt mit einem letzten Schlusskurs von +8,95 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tdk-Aktie für die einfache Charttechnik also eine "Gut"-Bewertung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Tdk in Social Media zu beobachten war. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Tdk wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionen rund um Tdk auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen häuften sich insgesamt die positiven Meinungen und auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Tdk bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet ist.