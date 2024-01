TDK Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "TDK":

Die TDK-Aktie wird in einer technischen Analyse bewertet, bei der der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5490,4 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 6488 JPY weicht somit um +18,17 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 6391,92 JPY, was einer Abweichung von +1,5 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. TDK weist ein KGV von 31,25 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 41,18, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die TDK-Aktie überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 72 liegt. Auf Basis des RSI der letzten 25 Handelstage wird jedoch eine "Neutral"-Bewertung vergeben, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Dividende weist TDK eine Dividendenrendite von 2,18 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,71 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung aufgrund der geringen Differenz.

Die Aktie von TDK erhält somit unterschiedliche Bewertungen in verschiedenen Analysen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.