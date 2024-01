TDK Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "TDK":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tdk derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 5490,4 JPY, während der Kurs der Aktie bei 6488 JPY liegt, was einer Überrendite von +18,17 Prozent entspricht. Dies wird als "Gut" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 6391,92 JPY, was einer Abweichung des Aktienkurses von +1,5 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird die Tdk-Aktie als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 58,75 Prozent erzielt, was 40,07 Prozent über dem Durchschnitt (18,68 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 21,76 Prozent, wobei Tdk aktuell 36,99 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Tdk-Aktie zeigen eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Fundamental betrachtet wird die Tdk-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 31,25 im Vergleich zum Branchen-KGV von 41,34, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.