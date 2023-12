TDK Aktie: Alles kein Problem!

Weitere Suchergebnisse zu "TDK":

Der Aktienkurs der Tdk-Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 58,75 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt Tdk damit 43,08 Prozent über dem Durchschnitt von 15,67 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 19,58 Prozent, und Tdk liegt aktuell 39,17 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Tdk auf 5452,59 JPY, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 6779 JPY liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von +24,33 Prozent und einer Bewertung von "Gut". In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 6319,54 JPY, was einer Distanz zur Aktie von +7,27 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Tdk-Aktie in den letzten 7 Tagen 31, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 43,21 im neutralen Bereich. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation wurde in den letzten Wochen kaum eine Veränderung für Tdk festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität für Tdk, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.